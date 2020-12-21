"دور العمر" .. سيرين عبد النور تعلن تفاصيل مشاركتها لنجم "الهيبة الرد" في مسلسل جديد

سيرين عبد النور تستعد لعمل درامي جديد يشاركها في بطولته الفنان والإعلامي عادل كرم، وكشف الثنائي عن تفاصيل هذا العمل الذي يعتبر هو الأول الذي يجمعهما معا.

سيرين عبدالنور تشارك في عمل درامي جديد

سيرين عبدالنور علقت على مشاركتها في عمل درامي جديد خلال الفترة القادمة مع الفنان عادل كرم، وذلك بعد نجاح الأخير في مشاركته بمسلسل "الهيبة الرد" والذي حقق نجاحا ملحوظا وعرضت آخر حلقاته خلال الأيام الماضية، سيرين عبدالنور أكدت أنها تعيش حالة حماس لدورها الجديد الذي لم تكشف عن تفاصيله، لكن أوضحت أنها تعتبره دور العمر بالنسبة لها، وأنها لا تستطيع الانتظار من أجل بداية تصوير العمل فكتبت عبر حسابها على "تويتر" : "شيء كتير جديد وكتير مجنون وكتير محمسة! يا لطيف على هالدور دور عمري".

تفاصيل العمل الدرامي الذي يجمع عادل كرم وسيرين عبدالنور

عادل كرم علق على التغريدة التي نشرتها الفنانة سيرين عبد النور، وأكد أنه لا يستطيع كذلك الانتظار من أجل بداية تصوير العمل، بينما أعلن المخرج اللبناني سعيد الماروق عبر حسابه على "تويتر" عن الإعداد للعمل الجديد، وانه سوف يعرض في عام 2021 ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم فكتب : "موعدكم بعمل درامي مميز جداً بيجمع نجوم بعتز فيهن حبيبة قلبي سيرين عبدالنور وحبيبي الغالي عادل كرم ونخبة كبيرة من النجوم انتظرونا قريباً جداً ٢٠٢١"، كما علق كذلك كاتب العمل ناصر فقيه عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "بما انو صرّح عادل عن الموضوع رح قول انتظرونا قريباً بمسلسل درامي بإمتياز من بنات افكاري وكتابتي، التفاصيل بوقتها احلى".

سيرين عبد النور تشارك في برنامج " the masked singer انت مين"

سيرين عبدالنور شاركت في مسلسل "دانتيل" الذي عرض في شهر أغسطس الماضي وهو يعتبر آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها خلال الفترة الأخيرة، وشاركها في بطولة المسلسل كل من محمود نصر، وسارة أبي كنعان، وزينة مكي، ووسام فارس، وإيلي متري، وتشارك كذلك سيرين عبد النور في برنامج "the masked singer انت مين"، مع كل من مهند الحمدي، حسن الرداد، وقصي خولي.

عادل كرم قد شارك كذلك خلال الفترة الماضية في مسلسل "الهيبة الرد" والذي حصد نجاحا على المستوى الجماهيري وتصدر محركات البحث في فترة عرضه، كما ينتظر عادل كرم عرض فيلمه الجديد "مفاتيح مكسورة"، وقد شارك كذلك الفنان اللبناني في الأسابيع الماضية في مسلسل "نمرة 2" الذي عرض على منصة "شاهد".