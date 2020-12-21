حصاد 2020 : 74 حالة وفاة بين المشاهير منهم 13 رحلوا بسبب "كورونا"

2020 اعتبره الجمهور عامًا حزينًا بسبب فقدان عدد كبير من النجوم والمشاهير الذين رحلوا عن عالمنا سواء بسبب أزماتهم الصحية التي عانوا معها لفترة طويلة، أو بسبب إصابة بعضهم بفيروس كورونا وعدم قدرتهم على مواجهة الفيروس الذي أدى إلى رحيلهم وصدمة جمهورهم.

محمود ياسين وحسن حسني وإبراهيم نصر

في مقدمة النجوم الذين صدموا الجمهور برحيلهم، كان النجم محمود ياسين عن عمر 79 عاماً بعد معاناة لسنوات طويلة مع أمراض الشيخوخة، وذلك في أكتوبر الماضي حث أاب الخبر حزن عدد كبير من محبيه، الذين نعوه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتأخروا عن تقديم واجب العزاء.

كما رحل في مايو الماضي الفنان حسن حسني عمر يناهز 89 عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية، وتسببت وفاته في غضب الجمهور من عدد كبير من النجوم الذين تجاهلوا حضور جنازته، بالرغم من مشاركته لهم في أعمالهم، وفي الشهر نفسه توفى النجم المصري إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عامًا.

جورج سيدهم وشويكار ونادية لطفي

الفنان جورج سيدهم توفي في مارس الماضي عن عمر يناهز 81 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض، وقد نعى الفنان الراحل العديد من النجوم، كما رحلت النجمة شويكار في شهر أغسطس بعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة، ونقلت لإحدى المستشفيات قبل وفاتها، وغابت شويكار عن الأضواء والشاشة في السنوات الأخيرة بعد تدهور حالتها الصحية.

وسبقت الثنائي الفنانة نادية لطفي التي توفيت في شهر فبراير عن عمر يناهز الـ83 عامًا، حيث إن حالتها الصحية تدهورت قبيل وفاتها ودخلت في غيبوبة بعد إصابتها بنزلة شعبية وارتفاع بدرجة الحرارة وذلك بعدما كانت بدأت تتحسن اثر دخولها العناية المركزة قبلها.

المنتصر بالله وسمير الاسكندراني وسناء شافع

في شهر سبتمبر رحل عنا الفنان المنتصر بالله داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية عن عمر يناهز الـ 70 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض وبينها أمراض الشيخوخة، كما أنه واجه خلال السنوات الماضية أزمات صحية متعددة أخطرها كان اصابته عام 2008 بجلطة فى ‏المخ أبعدته عن التمثيل لفترة عامين، ثم حاول العودة لفترة قصيرة لكن صحته لم تسانده جراء تداعيات المرض عليه.

أيضًا الفنان سمير الإسكندراني توفى في شهر أغسطس عن عمر ناهز 82 عاما، بعد رحلة طويلة مع المرض حيث قد عانى خلال السنوات الماضية من أكثر من أزمة صحية تسببت في دخوله إلى المستشفى وخضوعه لعمليات جراحية العام الماضي، وفي الشهر نفسه أيضًا توفى الفنان سناء شافع عن عمر يناهز 77 عاماً وبعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة وتدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.

فايق عزب ومحمود رضا وعايدة كامل

الفنان فايق عزب توفي أيضًا هذا العام وتحديدًا في شهر نوفمبر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 77 عاما بعدما كان يرقد في المستشفى عقب إصابته بفيروس نادر وفقدانه على الحركة وتزامن ذلك مع التقاطه عدوى كورونا، كما توفيت قبله الفنانة القديرة عايدة كامل عن عمر يناهز 89 عاماً وبعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة، وبعد قضائها لما يقارب شهر في المستشفى بسبب إصابتها بوعكة صحية ومتاعب في القولون والمعدة.

أما الفنان الكبير محمود رضا، مؤسس فرقة رضا الشهيرة ووالد النجمة شيرين رضا، توفى في شهر يوليو وذلك عن عمر ناهز 90 عامًا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

علي رجب وستونة وسامية أمين

علي رجب المخرج المصري توفي في سبتمبر عن عمر يناهز الـ56 عاما، وقد صدم العديد من محبيه وأصدقائه في الوسط الفني بهذا الرحيل لأحد أبرز المخرجين المصريين الذين قدموا مجموعة من الأعمال السينمائية المهمة خلال السنوات الماضية، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حينها.

في الشهر نفسه توفيت ستونة المطربة السودانية الشهيرة التي ظهرت في العديد من الأفلام المصرية ونالت شهرة كبيرة، وذلك بعد أزمة صحية أصيبت بها ودخلت على إثرها إحدى مستشفيات القاهرة من أجل تلقي العلاج بالعناية المركزة، إلا أنها توفيت بعد ساعات من دخولها، عن عمر ناهز 58 عامًا.

أما الفنانة سامية أمين والدة الفنان المصري أحمد الدمرداش توفيت في أغسطس عن عمر ناهز 75 عاما، دون أن يكشف نجلها عن سبب الوفاة، وما إذا كانت قد مرت بوعكة صحية مؤخرا أم لا.

محمود مسعود ومحمود جمعة وعلي عبد الرحيم

في شهر يونيو تلقى الوسط الفني خبراً صادماً بوفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عاماً بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، حيث أصيب بهبوط في الدورة الدموية بعد معاناته مع عدة متاعب في الصدر، ونقل مؤخراً إلى مستشفى العباسية للصدر في القاهرة قبيل وفاته، وفي الشهر نفسه توفى الفنان القدير علي عبد الرحيم قبل قليل، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، حيث كان يعاني من مشاكل بالقلب، ودخل على إثرها المستشفى أكثر من مرة، إلى أن توفي.

وفي شهر يوليو أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان محمود جمعة بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرًا ونقل على إثرها للمستشفى في بنها إلى أن توفى وسط صدمة عدد من محبيه.

سليمان الياسين ولينين الرملي وصلاح الدين الغماري

في مارس توفي الفنان الكويتي سليمان الياسين عن عمر ناهز 71 عاما عقب أيام قليلة من دخوله المستشفى إثر إصابته بجلطة في الدماغ، وسط صدمة قطاع كبير من محبيه، وفي فبراير توفى الكاتب المصري الكبير لينين الرملي، بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر ناهز 75 عامًا، أما صلاح الدين الغماري الإعلامي المغربي المعروف، الشهر الجاري عن عمر ناهز 50 عاما، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

نبيل فاروق وعلاء الدين كوكش وطارق عاكف

في الشهر الجاري أيضًا توفي الكاتب نبيل فاروق إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر 64 عاما، حيث أعلنت ابنته الخبر من خلال حساباتها عبر السوشيال ميديا، وسط حزن وصدمة محبيه، وفي الشهر نفسه ايضًا توفي علاء الدين كوكش المخرج والممثل السوري الشهير عن عمر يناهز 78 عاماً، حيث كان قد قضى سنوات حياته الأخيرة في دار للمسنين.

وفي نوفمبر الماضي توفى الموسيقار طارق عاكف عن عمر يناهز 60 عاماً، ونعاه عدد من نجوم الغناء برسائل مؤثرة عبر صفحاتهم بمواقع التواصل وعلى رأسهم أحلام ونوال الكويتية ولطيفة وأنغام وغيرهم.

عودة فاضل وحسن المنيعي وعامر محمد

عودة فاضل أحد نجوم الغناء في العراق رحل في شهر نوفمبر بعد رحلة مع مرض عضال، بحسب ما أعلنته النقابة حينها، وفي الشهر نفسه توفي حسن المنيعي أحد كبار أعمدة المسرح المغربي بعد أزمة صحية عن عمر يناهز الـ79 عاما، ليترك مجموعة كبيرة من المؤلفات التي ساهمت في نهضة المسرح المغربي والعربي، كذلك توفي أيضًا الفنان الكويتي عامر محمد عن عمر يناهز الـ60 عاما بعد رحلة مع المرض.

فريد رمضان ونعمة ونزار السامرائي

فريد رمضان الكاتب والمنتج البحريني توفي أيضًا في 2020 عن عمر يناهز الـ59، وقد خضع الكاتب الراحل قبل وفاته لعملية جراحية بسبب آلام في المعدة، أيضًا الفنانة نعمة المطربة التونسية الكبيرة أعلن عن وفاتها في أكتوبر عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد رحلة فنية طويلة مع عالم الغناء استطاعت من خلالها أن تترك أثرا واضحا في الجمهور التونسي والعربي.

وفي الشهر نفسه أعلن عن وفاة الفنان العراقي نزار السامرائي عن عمر ناهز 75 عاما، فيما أشار أصدقائه الى أن سبب وفاته اصابته بنوبة قلبية عقب أزمات صحية عانى منها في السنوات الأخيرة من حياته.

محمد الحمر وأنور الجندي وسمير حنا

في سبتمبر توفي الفنان الإماراتي محمد الحمر أحد رواد المسرح الوطني الإماراتي بعد معاناة مع المرض، ويعتبر الراحل من أحد أهم رواد المسرح الوطني الإماراتي، ومن مؤسسي مسرح الشارقة الوطني، في الشهر ذاته توفي الفنان المغربي أنور الجندي عن عمر ناهز الـ 59 عاماً بعد صراع طويل مع المرض داخل أحد مستشفيات الرباط.

أما في شهر سبتمبر أيضًا فتلقى الوسط الفني اللبناني صدمة بعد إعلان وفاة الفنان اللبناني الكبير سمير حنا عن عمر يناهز 74 عاماً وبعد صراع مع مرض السرطان.

محمد حمزة وثريا جبران ومصطفى حفناوي

توفي الفنان السعودي الكبير، محمد حمزة، في أغسطس عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد مشوار كبير ومشاركات متعددة ومتنوعة في الأعمال الخليجية والعربية، كما توفيت الفنانة المغربية القديرة ثريا جبران، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 68 عاما.

توفى أيضًا في أغسطس اليوتيوبر والإنفلونسر المصري الشهير مصطفى حفناوي عن عمر ناهز 25 عامًا، بعد إصابته بجلطة في المخ والتي دخل بعدها في غيبوبة، وظل متواجدًا بالمستشفى لأيام في حالة خطيرة.

نورية قزدرلي وصباح الهلالي ومروان محفوظ

في أغسطس صدم الجمهور الجزائري، بوفاة الفنانة الجزائرية القديرة نورية قزدرلي التي تعتبر إحدى رائدات المسرح الجزائري، وذلك عن عمر ناهز 99 عامًا، كما توفي الفنان والشاعر العراقي صباح الهلالي عن عمر ناهز الـ51 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض وتحديدا "الغيبوبة الكبدية"

الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ رحل أيضا عن عمر ناهز الـ80 خلال تواجده في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، حيث دخل المستشفى نتيجة أزمة في الجهاز التنفسي وارتفاع في درجات الحرارة، وتردد أن الفنان توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، لكن لم يتم تأكيد هذه الأنباء.

سلمان زيمان وعلي حكمي وأشرف سالم

رحل الفنان البحريني سلمان زيمان في 2020 عن عمر ناهز الـ 65 بعد صراع مع مرض سرطان الدم، وسط صدمة من محبيه، وفي يونيو توفي الإعلامي السعودي الشاب علي حكمي غرقا، بالبحر الأحمر في مدينة جيزان بعدما كان ينشر مجموعة من الفيديوهات لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على "سناب شات"، وتردد وقتها أن سوء الأحوال الجوية كان سببا، حيث أن الفيديوهات التي قام بنشرها على حكمي اظهرت حجم الأمطار الكبيرة التي كانت تتساقط على المكان الذي كان يتواجد فيه، قبل أن يقرر النزول والسباحة في البحر الأحمر.

في الشهر نفسه توفي الملحن المصري أشرف سالم عن عمر ناهز 50 عامًا، بعد تعرضه لذبحة صدرية، دخل على إثرها المستشفى لمدة يومين وحرص عدد من زملائه وأصدقائه على نعيه والتعبير عن صدمتهم لرحيله المفاجئ.

هيام طعمة وعفاف شاكر ومأمون الفرخ

وفي يونيو توفيت الفنانة السورية هيام طعمة بعد صراع مع المرض عن عمر 58 عاما، وذلك أثناء تواجدها في هولندا التي هاجرت إليها منذ أعوام طويلة، وفي مايو توفيت الفنانة المعتزلة عفاف شاكر الأخت غير الشقيقة للفنانة الراحلة شادية، والزوجة السابقة للفنان كمال الشناوي، وأعلنت أسرتها في أمريكا تفاصيل وفاتها وأكدت أنها رحلت بعد صراع مع المرض، وفي شهر مايو أيضا توفى الفنان السوري مأمون الفرخ عن عمر ناهز 62، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

صالح كامل وسلطان القزلان وأحمد دياب

في مايو أعلن وفاة الشيخ صالح كامل زوج الفنانة صفاء أبو السعود عن عمر يناهز 79 عاماً، بعد مسيرة طويلة له في الاستثمار في المجال الإعلامي والفني، حيث يعتبر من رواد ذلك المجال بتأسيسه شبكة ART"، بالإضافة إلى استثماراته الأخرى في عدة مجالات اقتصادية، وفي الشهر نفسه توفي الفنان السعودي سلطان القزلان بسبب سقوطه في بئر مياه عميق في إحدى المزارع بقرية الديرية بالمملكة العربية السعودية، كما توفي الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز 74 عاماً، الذي كان زوجا ايضًا لابنه الراحل رشدي أباظة.

سعود الدرمكي وسامح العجمي وريمون بطرس

في أبريل صُدم الجمهور العماني بوفاة الفنان سعود بن سالم الدرمكي، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى قبل فترة من وفاته، وفي مارس توفي الشاعر الغنائي والمنتج سامح العجمي إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 54 عاماً، فيما توفي المخرج السوري الكبير ريمون بطرس عن عمر ناهز الـ70 عاما، بعد مسيرة إخراجية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية المهمة.

مروان قنوع وعمر نجيب ومجدلا

وفي فبراير نعي الفنان السوري محمد قنوع والده المخرج الكبير مروان قنوع الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، بينما رحل الإعلامي المصري عمر نجيب وذلك بعد أقل من شهرين على وفاة والدته حيث أصيب بحالة نفسية سيئة جراء رحيلها لتعلقه الشديد بها، كما توفيت في الشهر ذاته الفنانة اللبنانية القديرة مجدلا بعد صراع مرير مع المرض، ونعى الراحلة عدد من مشاهير لبنان بكلمات مؤثرة حينها.

دانا الحيدر وعبد القادر اعبابو ونادية رفيق

الفنانة الشابة دانة عباس الحيدر، توفيت عن عمر ناهز 21 عامًا بعد معاناتها مؤخرًا من أزمات صحية، وأثير الجدل حول سبب وفاتها حينها حيث اعتبر البعض أن السبب كان التنمر، كما توفي في يناير الفنان المسرحي عبد القادر اعبابو بمستشفى الرازي بمراكش في المغرب، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بكذلك توفيت الفنانة القديرة نادية رفيق في يناير، عن عمر ناهز 84 عامًا.

ماجدة وإبراهيم فرح وعلي الغرير ونجوى قاسم

الفنانة ماجدة الصباحي توفيت في يناير عن عمر 89 عاما، حيث رحلت بعد معاناة مع المرض وبعد رحلة فنية طويلة قدمت من خلالها عشرات الأعمال السينمائية المهمة، وبعدها توفي أيضًا الفنان إبراهيم فرح، عن عمر ناهز 68 عاما بعد صراع مع المرض، كذلك توفي الفنان البحريني علي الغرير عن عمر يناهز الـ47 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة، أما الإعلامية اللبنانية، نجمة قناة الحدث العربية، نجوى قاسم فقد توفيت عن عمر ناهز الـ 52 عاماً.

وفيات كورونا في 2020

وبجانب حالة الوفيات الطبيعية بأمراض مختلفة، كان فيروس كورونا سببا في وفاة مجموعة كبيرة من النجوم في مقدمتهم النجمة المصرية رجاء الجداوي والفنان السوداني حمد الريح والمغربي محمود الإدريسي والمغني الجزائري حمدي بناني والممثل السوري مروان إدلبي والممثل المغربي أحمد بادوج والممثل السوري طوني موسى والممثل الكوميدي العراقي خلف ضيدان والممثل السعودي سعد التمامي والمخرج العراقي حسين السلمان والممثل مناف طالب والممثل اليمني حسن علوان والمطرب الكويتي ناصر الفرج.