منورة يا قمر.. ريهام أيمن تتألق فى أحدث إطلالة على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام ايمن صورتين لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : مساء الورد - منورة ياقمر - مشاء الله اقرا ايضا :

بـ لوك جديد.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. وبدأت ريهام أيمن مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).



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