بالعجلة.. سميرة سعيد تغازل جمهورها بصورة جديدة على "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الديڤا سميرة سعيد جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سميرة بالصورة بصحبة دراجاتها بإطلالة كاجول حيث ارتدت بنطلون أسود وجاكت يمزج بين الوان الأحمر والأسود والبينك وكاب أسود ، وهي تمارس ركوب الدراجات .

وحازت الصورة الكثير من التفاعل من الجمهور معلقين :" كل لما تكبري بتحلوي".

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها في أوبريت "أنت أقوي"، الذي يضم محمد منير، تامر حسني، صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.