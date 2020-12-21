بضحكة عفوية.. رانيا منصور تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة الشابة رانيا منصور التفاعل مع جمهورها ومحبيها من حين لأخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشر رانيا منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا بالصورة بضحكة عفوية بالكاچول مرتدية جيمسبوت باللون الأحمر ، ولاقت الصورة الكثير من التفاعل ومن أبرز التعليقات :" أجمل وأرق برنسيسية".

وكانت آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.