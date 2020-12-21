محمد لطفي يهنئ رامي السبيعي بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد لطفي على تهنئة البطل المصري رامي السباعي المعروف بـ "بيج رامي" بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد لطفي صورة لممدوح السبيعي، وعلق عليها قائلاً :" ألف مبروك يا بطل شرفت مصر والعرب وأنا معايا بيج رامي محدش يقف أمامي".

يذكر ان أحدث أعمال محمد لطفى السينمائية فيلم "حملة فرعون" المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتى" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.