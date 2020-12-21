بإطلالة ساحرة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل باللون الأحمر مفتوح من الأمام ، مكشوف الضهر ، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل وعلقت على الصورة وكتبت : افهم أن حياتك يمكن أن تكون رائعة أو مخيفة بمقدار سماحك لها أن تكون كذلك ، كل ذلك يعتمد على الأفكار التي تدرب نفسك عليها.. أفكار ممتعة أو أفكار مؤلمة.. مساء الأفكار الجميلة.

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الدرامية هو مسلسل" الوجه الاخر"، وهو بطولة ماجد المصري، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، رانيا شاهين، حنان سليمان، أيمن عزب، وهو من تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

