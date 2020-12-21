راغب علامة مستنكرًا: هل كورونا فيروس طبيعي أم حرب عالمية ثالثة؟!

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان اللبناني ​راغب علامة​ تساؤلا هاما استنكر من خلاله طبيعة وحقيقة كورونا فيروس المستجد، وعما إذا كان هذا الوباء مصنّعا أم أمر طبيعي، أم هو بمثابة حرب عالمية ثالثة ولكن بطريقة مختلفة.

وغرد راغب عبر تويتر قائلا: "هل هو طبيعي ما يحدث في هذا العالم ؟ هل كورونا فيروس طبيعي أم هو سلاح مصنّع في مختبرات الأشرار ؟؟ هل هي الحرب العالمية الثالثة بطريقة مختلفة ؟؟ الجواب سيأتي بعد حين وبعد أن يكون قد قضى على الكثير من البشر جسدياً، معنوياً وإقتصادياً ! رحمتك يا رب على الأبرياء".

من جانب آخر، أعلن راغب علامة مؤخرا عن تأييده لكلام الفنان اللبناني فارس إسكندر، الذي انتقد فيه السلطة السياسية في لبنان، بطريقته الخاصة.

ونشر راغب عبر صفحته الخاصة، مقطع فيديو لفارس وهو يتحدث فيه عن الوضع في لبنان، وعلّق: "كلامك يا فارس اسكندر بفش الخلق... لكن بدك مين يفهم".