الفنان طارق الدسوقي يكشف واقعة جلال الشرقاوي وسر دموعه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان طارق الدسوقي، عن واقعة اختياره للتمثيل المسرحي مع المخرج القدير جلال الشرقاوي من بين 800 ممثل وبعد التصفيات والاختبارات التمهيدية أصبحنا 80 ممثل والمفروض يتم اختيار 8 ممثلين منهم فقط وكنت ضمن هذه التصفية النهائية.

واضاف "الدسوقي"، خلال لقائه فى برنامج " حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، ان عند الوقوف امام المخرج جلال الشرقاوي وقمت بالاختبار بمشهد تمثيلي امام جعلني اعيد اكثر من مرة بحجة أنه لم يسمعني حيث كنت متعب نفسيا ولم أنام منذ أيام وقرر خروجي من الاختبار كي انام واستعد لليوم الثاني ويتم اختباري مرة اخري.

وتابع:" الدموع تحجرت في عيوني وسالت دون وعي مني، وأحسست ان حلمي أن كون ممثل سيضيع ولكنب استعديت جيدا في اليوم التالي جيدا وتم اختبارب اول ممثل ونجحت وألتحقت بمعهد الفنون المسرحية وتم اختياري في اول عمل مسرحي لي بعد ااتخرج من إخراج العظيم جلال الشرقاوي وكانت بعدها الانطلاق في عالم التمثيل".