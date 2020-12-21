كل سنة وأنتي أحلى زهرة في دنيتنا.. هكذا هنأت نبيلة عبيد نجلاء فتحي بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نبيلة عبيد علي تهنئة صديقتها الفنانة القدبرة نجلاء فتحي بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر.

ونشرت نبيلة عبيد فيديو يجمعهما من أحد الأفلام وهو فيلم "الشريدة" ، ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتبت : كل سنة وأنتي أحلي زهرة في دنيتنا ، كل عام وأنتي نجلاء الجميلة نجمة السينما المصرية ويارب السنة الجاية تكون كلها سعادة.

ولاق الفيديو تفاعل الكثير من الجمهور موجهين لها المزيد من رسائل التهنة.

والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .

