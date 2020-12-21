من الجيم.. سمية الخشاب تغازل جمهورها بصورة جديدة على إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة سمية الخشاب التفاعل مع جمهورها ومحبيها من حين لأخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشر سمية منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا بالصورة بإطلالة رياضية من داخل الجيم وهي تمارس بعد التمارين الرياضية وعلقت على الصورة قائله :" أعمل على نفسي بنفسي لنفسي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل "الحلال"، وهو منﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ سماح الحريري، بطولة بيومي فؤاد، يسرا اللوزي، دينا فؤاد، مها أحمد، حمادة بركات.

