وفاة عم النجم كريم عبد العزيز

أعلن النجم كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة عمه علي عبد العزيز، ولم يكشف أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان.

وكتب كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: «إنتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ / على عبد العزيز .. ربنا يسكنه فسيح جناته و يغفر له .. نسألكم الدعاء و الفاتحة».