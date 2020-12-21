مصطفى درويش مُدافعًا عن محمد صبحي :"حتي شكرا مزعلاكم"

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الفنان مصطفى درويش على الهجوم الشديد الذي تعرض لها الفنان محمد صبحي بسبب التمثال الذي قام بتقديمه كهدية منه للمكرمين في احتفالية ٥٠ سنة فن، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب مصطفى درويش منشورًا قال فيه :"مثال وراجل جميل ومحترم طول عمره ٥٠ سنة للفن حب يقول لجمهوره الكبير اللي أنا منهم

وللفنانين اللي اشتغلوا معاه اللي عايش واللي توفي شكرًا ليكم وعلي حسابه ونفقته، حتي شكرا مزعلاكم".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان مصطفى درويش الدرامية حكاية "ربع قيراط " التي تم عرضها مؤخرًا عبر قناة"CBC" ضمن أحداث مسلسل"الإ أنا"، وهي بطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، عبد المنعم رياض، نادية رشاد، سناء يوسف، محمد الصاوي، وهي من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، شريف يسري.