لحساب الرسمي لجوائز الموسيقى العالمية world music awards يعلن حصول بالبنط العريض على أعلى نسبة استماع

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الحساب الرسمي لجوائز الموسيقى العالمية «world music awards»، عبر منصة «تويتر» مساء الأثنين، عن حصول أغنية بالبنط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي على أعلى نسبة استماع لأغنية عربية خلال 2020، عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

أغنية "بالبنط العريض"من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما وحصدت أكثر من 338مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:" حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما أنت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. وأقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن الجسمي تألق بحفل جماهيري اتُّخذت به كل الاجراءات الاحترازية والصحية ومراعاة التباعد بين الجمهور الحاضر، خلال افتتاح مهرجان دبي للتسوق 2020 وقدم العديد من المفاجآت التي تفاعل معها الجمهور في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي، متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أغنياته الخليجية والعربية برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.