الموت يفجع كريم عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي منذ قليل عم الفنان كريم عبدالعزيز وشقيق المخرج محمد عبدالعزيز.

وأعلن كريم عن ذلك نعي عمه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وعلق قائلاً:" انتقل إلي رحمة الله تعالي عمي الأستاذ علي عبدالعزيز.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويغفرله.

والجدير ذكره أن آخر أعمال كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن" ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.

يذكر أن فيلم "كيرة والجن" من بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مراد حامد، وإنتاج سينرجى فيلمز.