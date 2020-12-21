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حمدي الميرغني يهنئ بيج رامي بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا"

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القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حمدي الميرغني على تهنئة البطل المصري رامي السباعي المعروف بـ "بيج رامي" بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر حمدي الميرغني صورة تجمعه بممدوح السبيعي، وعلق عليها قائلاً :" ألف مليون مبروك يا بيج مصري يا عالمي ، يا جماعة بجد يستحقها بس مش عشان تركيزه وإصراره واجتهاده لكن عشان لما تعرفوه شخصياً هتلاقوه شخص طيب أوي ملتزم ومتربي على الجدعنة.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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