نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "توك توك" بمهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان كليرمون فيران في دورته ال٤٣ المزمع إقامتها في الفترة من ٢٩ يناير إلى ٦ فبراير ٢٠٢١، عن قائمة الأفلام المشاركة في مختلف المسابقات بالمهرجان، ومن بينهم فيلم "توك توك" الذي ينافس بمسابقة وجهات نظر إفريقية.يعد كليرمون فيران، أكبر مهرجان دولي مخصص للأفلام القصيرة ويقام سنويا في كليرمون فيران بفرنسا.

فيلم "توك توك" تأليف محمد خضر وشريف عبدالهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

تدور أحداث الفيلم عن ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية. فتعمل ولاء سائقة توك توك وتشتبك في العديد من الاشتباكات مع الرجال من عنف وتحرش لهيمنتهم على سوق التكاتك.

الفيلم من إنتاج محمد خضر ورامي تادرس وشيرين علاء.

درس محمد خضر صناعة الأفلام بأكاديمية نيويورك للأفلام، وأنشأ شركة إنتاج متخصصة في إنتاج الأفلام المستقلة ويعد توك توك هو أول تجاربه الإخراجية.