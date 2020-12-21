رمضان عبدالمعز ضيف هبة الإباصيري غداً الثلاثاء في "it's show time"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الشيخ رمضان عيدالمعز ضيف الإعلامية هبة الأباصيري في برنامجها it's show time غداً الثلاثاء الساعة 9 مساءً.

وروجت هبة الأباصيري للحلقة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : انتظروا الشيخ رمضان عبدالمعز في حوار خاص كع هبة الأباصيري ، وصال من القلب ، مش عن الفتاوي ولا علوم الدين أد ما هو عن تركيبة ونشأة وتجارب وحياة وتكوين شخصية هذا الرجل الذي يفتينا وينقل لنا من علوم الدين.

علي صعيد آخر انضمت الإعلامية هبة الأباصيري، لبرنامج "في بيت ريا وسكينه"مع انتصار وبدرية طلبه، علي قناة النهار ليكون لمده ثلاث أيام من كل أسبوع.

بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف تقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية، وهو إنتاج شركة الريفي ميديا.