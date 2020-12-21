نظريات المؤامرة.. شريف رمزي يشكك في جائحة كورونا

نشر الفنان شريف رمزي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أبرز فيها شكه حول جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وكتب شريف رمزي، في تغريدته على تويتر: «رغم إني مبحبش أصدق في نظريات المؤامرة لكن موضوع الكورونا من أول ظهوره لحد النهاردة لا يمكن يكون طبيعيا.. مش معقول إن أول ما ابتدي يظهر كلام عن اللقاح وإنجلترا تبدأ تاخده تاني يوم يبدأ عندها الموجة التانية بنسبة انتشار ٧٠٪ .. مين مصلحته إن العالم يظل متوقف وفي خراب وخوف ؟؟؟!!!».