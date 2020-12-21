نظريات المؤامرة.. شريف رمزي يشكك في جائحة كورونا

نشر الفنان شريف رمزي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أبرز فيها شكه حول جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وكتب شريف رمزي، في تغريدته على تويتر: «رغم إني مبحبش أصدق في نظريات المؤامرة لكن موضوع الكورونا من أول ظهوره لحد النهاردة لا يمكن يكون طبيعيا.. مش معقول إن أول ما ابتدي يظهر كلام عن اللقاح وإنجلترا تبدأ تاخده تاني يوم يبدأ عندها الموجة التانية بنسبة انتشار ٧٠٪ .. مين مصلحته إن العالم يظل متوقف وفي خراب وخوف ؟؟؟!!!».
وشارك شريف رمزي مؤخرا في بطولة مسلسل العراف مع الزعيم عادل امام وزوجته ريهام أيمن والفنان احمد فلوكس ورشا مهدي.
يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.
وحضر شريف رمزي مؤخرا مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مع عدد نجوم الفن ، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.
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