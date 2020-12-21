الملتقى العربي لريادة الأعمال يكرم الإعلامي أحمد صلاح

حصل الإعلامي أحمد صلاح على جائزة أفضل شخصية عربية ملهمة على مستوى الشرق الأوسط من الملتقي العربي لريادة الأعمال، تقديرا لمشواره الإعلامي الحافل بالأعمال الملهمة للشباب العربي ودوره في نشر وإرساء القيم الإيجابية في المجتمع العربي.

حضر الحفل، عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية ورجال الأعمال من مختلف انحاء الوطن العربي.

يذكر أن الإعلامي الشاب حصل علي عدد من الألقاب والجوائز الهامة أهمها افضل مذيع شاب وحصل علي لقب المذيع الأكثر أناقة وقدم العديد من البرامج الناجحة أهمها شبابيك سينما سكوب وستاند باي وغيرها.