نسرين طافش تبهر جمهورها بـ إطلالة جذابة.. شاهد

وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة " افهم ان حياتك يمكن لها ان تكون رائعة او مخيفه بمقدار سماحك لها ان تكون كذلك. كل ذلك يعتمد على الافكار التي تدرّب نفسك عليها. أفكار ممتعه او أفكار مؤلمه. #هيكس #ابراهام_هيكس ".
وكانت آخر مشاركات نسرين طافش في السينما بفيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، وإخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.
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