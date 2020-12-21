إخراج أحمد صديق.. الانتهاء من تصوير فيلم "تشويش" بمشاركة وجوه تمثيلية مصرية جديدة

انتهى مجموعة من الفنانين الشباب من تصوير فيلم يحمل اسم "تشويش" وتدور أحداثه حول هجوم بسلاح بيولوجي مجهول المصدر، ويعلن الجيش حالة الطوارئ وحظر التجوال في الشوارع، وتستيقظ ندي من النوم لتجد الدمار والخراب حل بمدينة القاهرة، وبينما هي تحاول الهروب للاختباء عند أصدقائها هنا وهشام، تفاجأ بأن السلاح البيولوجي قد حول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر.
ويجمع فيلم «تشويش» عددا من الشباب الذين أظهروا مواهب عديدة عبر شبكات التواصل، ويعتبر الفيلم فرصة واعدة لتقديم وجوه تمثيلية مصرية جديدة في مجال الفن.
الفيلم مونتاج وتأليف وإخراج أحمد صديق وبطولة مجموعة من الشباب منهم غيداء صبري ومهرة مدحت وخالد السويدى ومن المقرر عرض الفيلم بمهرجانات دولية داخل وخارج مصر، وينتمي إلى طبيعة اعمال الرعب.
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