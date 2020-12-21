نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز هشام ينضم لقائمة أبطال مسلسل "الملك" مع عمرو يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُشارك الفنان الشاب معتز هشام في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "الملك"، الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان معتز هشام الدرامية مشاركته في حكاية"أمر شخصي" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهو من تأليف عمر عبد الحميد، إخراج محمود كامل، بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، ايهاب فهمي، جمال عبد الناصر، نهال عنبر، نور ايهاب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.