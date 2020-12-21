نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا روجت لطيفة لكليب "خليني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازلت المطربة لطيفة جمهورها بفيديو جديد لها من كواليس أغنيتها الجديدة "خليني" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لطيفة بالفيديو بلوك جديد حيث غيرت لون شعرها من الأسود إلي الأشقر ، وعلقت قائله:" خليني خليني شوفوا الكليب كامل علي قناتي الرسمية على اليوتيوب.

وعلق أحد متابعيها علي لوكها الجديد وكتب : الأشقر عليكي يجنن ماشاء الله.

والجدير ذكره أن لطيفة النجمة لتصوير أغنية جديدة بعنوان "ماتقربليش"، على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبومها الجديد "أقوى واحدة ، والأغنية من كلمات إبراهيم شتا، ألحان أحمد يوسف، توزيع أحمد دياب.

ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراتء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

