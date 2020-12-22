محمد صلاح يحتفل بأجازة نهاية العام مع ابنتيه.. بالصور

محمد صلاح شارك الجمهور اليوم لحظات عائلية جديدة له مع ابنتيه مكة وكيان في مدينة ليفربول، وذلك احتفالاً بأجازة نهاية العام ونهاية منافساته الكروية في 2020.

هكذا قضى محمد صلاح أجازته مع ابنتيه

وتداولت وسائل الإعلام العالمية صور جديدة لمحمد صلاح مع عائلته، وذلك خلال قضائه وقته معهما بمناسبة أجازة نهاية العام في الدوري الإنجليزي، وظهر محمد صلاح وهو يصطحب ابنته الكبرى مكة في نزهة بالشارع في مدينة ليفربول، بالإضافة إلى جولة بالسيارة معها، وخطف الثنائي الأنظار بتجولهما في ليفربول بمناسبة الأجازة.

ابنتا محمد صلاح تخطفان الأضواء ببراءتهما

ونشر محمد صلاح صور جديدة له مع ابنتيه مكة وكيان أثناء تواجدهما في المنزل في أجازة نهاية العام، وخطفت مكة وكيان الأنظار ببراءتهما وخفة ظلهما، حيث ظهرت مكة وهي تطعم شقيقتها الصغرى، وتابعهما محمد صلاح أثناء جلوسه ولعبه للشطرنج على الانترنت، وكان صلاح قد نشر صورة له في الفترة الأخيرة وهو يلعب الشطرنج مع ابنته مكة.

محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول رحيله عن ليفربول

وكان محمد صلاح قد تصدر مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية في الفترة الأخيرة بسبب الحديث عن رغبته في الرحيل عن نادي ليفربول الموسم المقبل، بالإضافة إلى التكهنات حول عدم رضاه عن بعض القرارات في النادي مؤخراً، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين الجمهور، ورد محمد صلاح على هذا الجدل بنشر صورة جديدة له على انستقرام ظهر بها مبتسماً وسعيداً، واعتبر البعض إنها رداً حاسماً على الأخبار المتداولة حول عدم سعادته هذه الأيام في نادي ليفربول.

واختتم محمد صلاح موسمه الكروي في عام 2020 بتحقيق عدة انجازات كروية جديدة، ويعيش فترة تألق جديدة هذه الأيام، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدف، بالإضافة إلى تألقه مع النادي ومساهمته في تصدر الدوري الإنجليزي حتى الآن، بالإضافة إلى تحطيمه رقم قياسي جديد بعدما أصبح الهداف الفريق التاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعافى محمد صلاح مؤخراً من إصابته بفيروس كورونا والتي تسببت بغيابه عن عدة مباريات مع ناديه ليفربول.