رد غاضب من محمد صبحي بسبب حملة السخرية من تكريمه لزملائه بتمثال لوجهه .. بالفيديو

محمد صبحي تعرض لموجة من الهجوم عليه خلال الأيام الماضية على أثر الاحتفالية التي حملت عنوان "50 سنة فن" والتي كرم من خلالها العديد من النجوم الذين ساهموا وتعاونوا معه في مسيرته الفنية الطويلة، مما جعل الفنان المصري الكبير يرد على هذه الانتقادات والهجوم الواسع عليه.

محمد صبحي يرد على انتقادات حفل "50 سنة فن"

محمد صبحي رد على الانتقادات التي وجهت لاحتفالية "50 سنة فن" والتي أقيمت يوم الجمعة 18 ديسمبر على مسرح مدينة سنبل، وحضرها عدد كبير من النجوم الذين تعاونوا وساهموا في مسيرة الفنان محمد صبحي الذي أوضح خلال اتصال هاتفي مع برنامج "90 دقيقة" المعروض على قناة "المحور" أنه لا يهتم بهذا الهجوم الذي اعتبره موجه وأن هناك حالة من الترصد فقال: "هناك كتيبة تحضر دائما للهجوم هؤلاء لم يشاهدوا الحفل الذي سوف يعرض في ليلة رأس السنة، والتمثال الذي تسبب في حالة الجدل لا أكرم به نفسي، بل أكرم بها صانعه النحات المصري جمال السجيني الذي صنع تماثيل للعديد من النجوم أمثال أم كلثوم، وتوفيق الحكيم، وكان التمثال الذي يصنعه لي هو آخر عمل له، وكتب عليه كلمة موجودة في متحف مسرح مدينة سنبل".

محمد صبحي: "ليس لي فضل على أي فنان اكتشفته"

محمد صبحي اوضح أن رحلته مع الفن ساهم فيها العديد من زملائه وأنه لا يوجد فنان قادر على صناعة مسيرته بمفرده بدون مساعدة الآخرين، وأكد أن الاحتفالية التي قام بتنفيذها هى الأولى التي تحدث في العالم فقال: "هذا سابقة تحدث لأول مرة أن يكرم فنان جميع من شاركوا معه في مسيرته الطويلة، لأنه لا يوجد فنان قادر على صناعة رحلته الفنية بمفرده، وانا مقتنع أن الفن هو من مجموعة من الفنانين الذين يصنعون حراك فني، وأنه لا يوجد فضل لفنان على فنان بعد فضل الله، لكن هناك من يستطيع أن يكتشف الموهبة التي توجد في الفنان، والحاضرين في الحفل لمسوا الحب في الاحتفالية، وأنا شعرت كذلك بنفس الشعور، ولم اتكلم خلال الحفل عن أي شيء في مسيرتي وكرمت من العامل الصغير إلى أكبر نجم".

محمد صبحي: احتفالية 50 سنة فن "ليست نرجسية"

محمد صبحي عبر كذلك عن سعادته بتكريم زملائه، وأكد أن ما قام به ليس "نرجسية" كما سعى البعض أن يصفها فقال: "سعيد بتكريم كل النجوم الذين رأيت بعضهم وهم في مرحلة الطفولة وباتوا الآن نجوما كبار، لذلك أرى أن البعض رغب في مشاهدة أشياء أخرى بعيدا عن الفكرة الرئيسية للحفل ووصفي بالنرجسية، فهذه كتيبة كما قلت جاهزة للهجوم بشكل دائم، واتعجب أن البعض لا يسخر من المهرجانات التي تقام وتكرم البعض بدون أن تذكر حيثيات التكريم، لقد سعيت أن أصنع تكريم وجائزة لها قيمة".

يذكر أن الفنان محمد صبحي تعرض لهجوم واسع بسبب التمثال الذي كرم من خلاله النجوم المشاركين في الاحتفالية، حيث أنه حمل صورته، وقد دافع العديد من النجوم الذين تم تكريمهم عن الفنان محمد صبحي وعن فكرة الاحتفالية التي أقامها.