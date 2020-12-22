المذيعة فرح علي تعلن شفائها من "كورونا"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت المذيعة الشابة بقناة الزمالك فرح علي، شفائها من فيروس "كورونا" المستجد.

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللهم لك الحمد والشكر، مكنتش أعرف إنكم بتحبوني كده كنت مستنيه ربنا يتم شفائى على خير وأقولكم إنتو بجد ثروتي".

وأضافت:"ثروة الحب والتقدير اللى فعلا لا تقدر بثمن أبدا، إنتو ثروتي اللي بحمد ربنا عليها"

وأضافت: "إني أشوف كمية الحب والاهتمام ده من كل واحد فيكم سواء برسالة أو مكالمة عندي بالدنيا كلها، مهما شكرتكم مش هقدر أوفيكم حبكم، بس بجد لمسني ومش بهول لو قلتلكم حبكم وجعني؛ لأني اخترت إني مقولش الأول إني تعبانه علشان متقلقوش عليا".

وتابعت: "لكن لما كابتن طارق يحيى أصر إنه يعلن كان علشان ربنا كتبلي إني أشوف حبكم ودعواتكم دي، شكرا يا أوفى وأعظم متابعين بفخر بحبهم، وربنا يحفظنا جميعا ويديم علينا نعمة الصحة ومشوفش مكروه أبدا فى أي حد".

.