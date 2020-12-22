تعرض والد رامي جمال لوعكة صحية شديدة

وعلق الفنان أحمد جمال على الصورة قائلا "ربنا يشفيه و يقوم بالسلامة يارب".. ليرد رامي جمال قائلا "الله يسلمك دايما يا حبيبي الغالي".
ومن ناحية أخرى يتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عدد آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.
ولم تكن تلك المرة الأولى الذي يتعاون فيها وسام عبد المنعم مع رامي جمال، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا لوحدي" من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، "مش ملاحظ حاجة"، من كلمات أحمد المالكي، و"بيهم كلهم"، من كلمات أحمد المالكي، و"تسد النفس" من كلمات جمال الخولي، وغيرهما.
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