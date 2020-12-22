فن ومشاهير

هاني شاكر: حكم حبس حمو بيكا عامين درسًا له بعدم التطاول على النقابة

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القاهرة - محمد ابراهيم - الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:30 ص

بوابة دوت الخليج
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قال نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، إنه تنازل عن قضيته ضد حمو بيكا حفاظًا على أسرته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الاعلامي وائل الإبراشي بالتليفزيون المصري، أن الحكم الذي صدر ضد بيكا بالحبس عامين درسًا له ولغيره بعدم التطاول أو التجاوز ضد النقابة.

ولفت إلي أن عمر كمال وفق اوضاعه ونجح في اختبارات النقابة وايضا حسن شاكوش نجح هو الاَخر ولكن يتبقي له بعض الإجراءات.

وأكد ضرورة أن يختار شاكوش وعمر كمال، يختاروا كلماتهم، لافتًا إلى أن أغنية "بنت الجيران" ناجحة ولم يكن هناك ضرورة للكلمات الخارجة فيها".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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