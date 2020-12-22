وقال أخرون" عفيفي مقدم حلقة ممتعة كبداية الصراحة ..انما صاحب القناة الي واخد قلوبنا كلنا ده ممتع في كل حاجة بيقولها علي الزمالك #فن_وهندسة".
"احمد عفيفي صاحب كاريزما علي الشاشة بظهوره المتميز الواثق من نفسه مع ثقافته الرياضية اللامحدودة وستظهر اكثر مواهب دفينة فيه عندما ينطلق في الحلقات القادمة بس يفك ايديه وهو قاعد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج #فن_وهندسة يتصدر تويتر بعد تقديم "عفيفي" أولى حلقاته على قناة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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