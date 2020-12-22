أجمل زهرة.. إلهام شاهين تهنئ نجلاء فتحي بعيد ميلادها

وجهت الفنانة إلهام شاهين، تهنئة، للفنانة نجلاء فتحي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي وافق أمس الاثنين 21 ديسمبر، وذلك من خلال الحساب الرسمي للأولى على انستجرام.

وكتبت إلهام شاهين، في تعليقها على صورة نجلاء فتحي، عبر حساب انستجرام: «كل سنة وأحلى وأجدع وأجمل زهرة بخير.. كل سنة وأصدق فنانة وأطيب إنسانة بخير.. حبيبتى الغالية جدًا جدًا نجلاء فتحى.. بحبك وأتمنى لك كل السعادة».

ووافق أمس الاثنين 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، التي احتفلت بعامها الـ 69، إذ ولدت في عام 51. - اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء وولدت في يوم المولد النبوي الشريف في 21 ديسمبر 1951. - انفصل والداها وهي في سن الحادية عشرة، وأقامت مع والدها فترة بالفيوم. - اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها. - شاركت بأول أعمالها في فيلم الأصدقاء الثلاثة وذلك بعام 1966 حينها قامت بتقديم دور صغير. - قدمها المنتج رمسيس نجيب لدور البطولة للمرة الأولى برغم أن سنها كان 17 عاما فقط، في فيلم "أفراح" من إخراج أحمد بدرخان. _مرت نجلاء فتحي بالعديد من الأزمات في حياتها بالرغم من النجاح الذي حققته على المستوى المهني، كان من بينها: أن شخصا يدعى عم رمضان يعمل مزارعا في فيلا نجلاء فتحي، عثر على جوال يطوف فوق المياه التى يروي منها زرعه، والقادمة من ترعة سنورس بمدينة الفيوم، ودفعه فضوله إلى فتح الجوال ليعرف ما بداخله، ظنا منه أنه قد يكون ملابس أو لعب أطفال، وكانت المفاجأة التي أذهلت عم رمضان وجعلته يصطدم بما شاهده داخل الجوال،وجد جثة لفتاة فى العقد الثالث من عمرها، قتيلة ومخنوقة ولسانها خارج فمها وعيناها جاحظتان، فترك أرضه وهو يصرخ: "قتيلة يا جدعان".

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