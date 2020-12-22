حماقي وبوسي والليثي يشعلون زفاف محمد سلية بحضور الوزراء والمشاهير

أحمد جودة - القاهرة - شارك عدد من الوزراء والشخصيات العامة في الاحتفال بزفاف محمد سلية وبوسي وذلك داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

كان في مقدمة الحضور عم العريس اللواء محمود وجدي سلية وزير الداخلية الاسبق، والد العريس اللواء يحيي فاضل سلية المستشار وجدي سلية وكيل نيابة القاهرة الجديدة.

أحيا الحفل النجم محمد حماقي الذي اشعل وصلات الغناء والرقص المتبادلة بين العروسين واصدقائهما علي مدي ساعة ونصف الساعة وشارك في احياء الفقرات التالية النجوم بوسي و محمود الليثي و رامي جمال.