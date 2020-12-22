نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلاد نجلاء فتحي الـ 69

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلاد صديقتها الفنانة نجلاء فتحي الـ 69.

ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها من احد افلامها مع نجلاء فتحي وعلقت قائلة " كل سنه و انتي أحلى زهره في دنيتنا...كل عام و انتي نجلاء الجميله نجمة السينما المصريه...ويا رب السنه الجايه تكون كلها سعاده..المشهد من فيلم الشريده...#سينما_نبيله_عبيد"

واحتفلت امس الفنانة نجلاء فتحي ب عيد ميلادها، ال 69 والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني الحافل.

مرت نجلاء فتحي بالعديد من الأزمات في حياتها بالرغم من النجاح الذي حققته على المستوى المهني، كان من بينها: عثر شخص يدعى عم رمضان يعمل مزارع في فيلا نجلاء فتحي، على جوال يطوف فوق المياه التى يروي منها زرعه، والقادمة من ترعة سنورس بمدينة الفيوم، ودفعه فضوله إلى فتح الجوال ليعرف ما بداخله، ظنا منه أنه قد يكون ملابس أو لعب أطفال، وكانت المفاجأة التي أذهلت عم رمضان وجعلته يصطدم بما شاهده داخل الجوال، حيث وجد جثة لفتاة فى العقد الثالث من عمرها، قتيلة ومخنوقة ولسانها خارج فمها وعيناها جاحظتان، فترك أرضه وهو يصرخ: "قتيلة يا جدعان".

ومن الشبح الذي أصبح يطارد فيلا نجلاء فتحي، مرت جميلة الشاشة المصرية بأزمة نفسية وحاولت الانتحار من قبل بسبب أصعب أزمة عاشتها وهي إصابة ابنتها بثقب في القلب، وهو ما دفعها لمحاولة الانتحار ولكن والدتها أنقذتها.