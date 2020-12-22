ظهور نادر لنيللي كريم مع والدتها الروسية

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ظهورا نادرا وحديثا للفنانة المصرية، نيللي كريم، مع والدتها الروسية على "السوشيال ميديا".

وذكرت تقارير عديدة أن نيللي كريم زارت والدتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق 18 ديسمبر.

واحتفلت نيللي كريم مؤخرا بعيد ميلادها بصحبة العديد من أصدقائها الفنانين، مثل يسرا وآسر ياسين.

وتظهر نيللي كريم في المقطع المصور المتداول مع والدتها وهي ترتدي الملابس التي حضرت بها حفل تكريمها في حفل توزيع جوائز "دير جيست" كأفضل ممثلة كوميدية عن دورها في أحدث مسلسلاها التلفزيونة "بـ100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان 2020.