ليلة خميس.. تفاصيل أحدث برنامج على شاشة MBC مصر

ينطلق برنامج "ليلة خميس" قريبا في حلقات أسبوعية على شاشة "MBC مصر" مع الإعلامية ياسمين عز.

يُعرض برنامج "ليلة خميس" في سهرات أسبوعية شيقة تجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي.

ويستضيف البرنامج عبر حلقاته الإسبوعية نُخبه من النجوم منهم هاني شاكر، سمير غانم، عاصي الحلاني، احمد الفيشاوي، محمد عبد الرحمن توتا، حسن شاكوكش، رانيا يوسف، شيماء سيف، حمدي المرغني، عبد الباسط حموده، احمد سعد، مجدي عبد الغني، وغيرهم.

ومن جانبها عبرت ياسمين عز، عن سعادتها بهذه الإطلالة مع النجوم في سهرات أسبوعية غير تقليدية، وقالت إن برنامج "ليلة خميس"، سيستضيف أكثر من نجم في كل حلقة في مجالات متنوعة.

وأشارت عز إلى أن البرنامج يفتح الباب للتعرف على الكثير من الأسرار والكواليس وطرح عدد من الموضوعات للنقاش بصورة غير تقليدية وبإيقاع مُختلف.