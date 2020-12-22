محترم ومتدين .. ماجد المصري يكشف لـ دوت الخليج كواليس لقائه مع بيج رامي ومحمد عصب

حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «دوت الخليج» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية -مسلسل «الوجه الآخر»- الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.

ووجه، رسالة خاصة إلى-الفائز بمستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام- في خلال الندوة، قائلًا: «ألف مبروك يا كبير يا فخر العرب شرفتنا وشرفت بلدك وأسرتك وأنت راجل محترم وكنت سعيد بمقابلتك أول مرة وكنت مبسوط وبجد انت تعبت ولقيت وربنا يوفقك ودايمًا في الأفضل».

وحول لقاءه مع بيج رامي Big Ramy في المرة الأولى، قال ماجد المصري: «أنا عرفته من خلال كابتن محمد عصب الذي دعاني لمقابلته لأول مرة في الجيم وبعد التمرين سويًا تم تسجيل فيديو وعرض على انستجرام»، مشيرًا إلى أبرز سمات «رامي» الشخصية فهو رجل محترم ومتدين ومهذب جدًا، ويحرص على التمرين فقط.