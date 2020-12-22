محترم ومتدين .. ماجد المصري يكشف لـ دوت الخليج كواليس لقائه مع بيج رامي ومحمد عصب

وحول لقاءه مع بيج رامي Big Ramy في المرة الأولى، قال ماجد المصري: «أنا عرفته من خلال كابتن محمد عصب الذي دعاني لمقابلته لأول مرة في الجيم وبعد التمرين سويًا تم تسجيل فيديو وعرض على انستجرام»، مشيرًا إلى أبرز سمات «رامي» الشخصية فهو رجل محترم ومتدين ومهذب جدًا، ويحرص على التمرين فقط.
وتحدث ماجد المصري، خلال الندوة أيضًا، عن كواليس عمل المسلسل، وكيف جاءته فكرة المسلسل كمؤلف وبطل للعمل معًا، متطرقًا إلى كواليس تفاصيل إيقاع المسلسل واختيار السيناريست فداء الشندويلي، لتفاصيل الأحداث.
وتطرق للحديث أيضًا عن كواليس مشاركة نجوم العمل واجتماع أغلبهم لأول مرة في عمل واحد، مشيرًا إلى ردود الأفعال التي تلقاها بعد العرض الأول للمسلسل.
وفي سياق متصل، تحدث ماجد المصري، عن كواليس تحضيره لمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021، واستعداداته البدنية والجسمانية من أجل هذا المسلسل.
وسوف تنشر تفاصيل الندوة تباعًا عبر الموقع وقناته الرسمية على يوتيوب خلال الفترة القليلة المُقبلة.
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