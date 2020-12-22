الموت يفجع الفنان كريم عبد العزيز بوفاة عمه

كريم عبد العزيز أعلن اليوم وفاة عمه، ونعاه برسالة عبر صفحته بفيسبوك، وتلقى التعازي من قبل الجمهور بعد نشره لهذا الخبر الحزين.

كريم عبد العزيز ينعي عمه بعد وفاته بلندن

وأفجع الموت الفنان كريم عبد العزيز اليوم بوفاة عمه المقيم في لندن، وأعلن خبر وفاة عمه عبر رسالة على صفحته الرسمية بفيسبوك، ونعاه قائلاً:"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ على عبد العزيز.. ربنا يسكنه فسيح جناته و يغفر له.. نسألكم الدعاء و الفاتحة"، وتلقى كريم عبد العزيز عشرات الرسائل من جمهوره ومتابعيه لمواساته وتقديم التعازي إليه.

ويذكر أن عم الفنان كريم عبد العزيز كان مقيماً بصفة شبه مستمرة في لندن، وكشفت مصادر أن أسرته في القاهرة لم تستطع التواجد في لندن وتشييع جثمانه بسبب ظروف الطيران وأزمة كورونا، والراحل هو شقيق المخرجين عمر عبد العزيز ومحمد عبد العزيز، والد الفنان كريم عبد العزيز.

كريم عبد العزيز يستعد لـ"الاختيار 2"

وعلى الجانب الفني، يعيش الفنان كريم عبد العزيز حالة نشاط في الفترة الحالية، ويستعد لتقديم عدة أعمال فنية في 2021، وعلى رأسها مسلسل "الإختيار 2"، والذي يجمعه للمرة الأولى مع الفنان أحمد مكي، ومع المخرج بيتر ميمي، وذلك بعدما قدم الفنان أمير كرارة بطولة الجزء الأول في رمضان الماضي، ويصور كريم عبد العزيز العمل هذه الأيام، والذي يشارك في بطولته عدد من النجوم ومنهم إياد نصار وأسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم وبشرى ورياض الخولي وغيرهم.

كريم عبد العزيز في كواليس "كيرة والجن"

وشوق كريم عبد العزيز الجمهور لفيلمه المنتظر "كيرة والجن"، والذي يجمعه بالفنان أحمد عز، ونشر مؤخراً صورة جديدة من كواليس الفيلم، وعلق عليها قائلاً:" كيرة و الجن عن رواية ١٩١٩.. دعواتكم.."، وتوقف تصوير الفيلم في الفترة الأخيرة بسبب تجهيزات مسلسلات رمضان، ومن المخطط عرضه في صيف 2021، ويشارك في بطولته عدد من النجوم بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز وعلى رأسهم هند صبري وسيد رجب وأحمد مالك وغيرهم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.