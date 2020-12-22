نجوى كرم تشوق الجمهور ببرومو كليبها "معذور قلبي" وتعلن موعد طرحه

نجوى كرم شوقت الجمهور لكليبها الجديد "معذور قلبي" اليوم ونشرت برومو الكليب ومقطع من الأغنية الجديدة وكشفت عن موعد طرحها.

نجوى كرم تكشف موعد طرح كليبها الجديد

وانتهت الفنانة نجوى كرم أمس من تصوير أحدث أعمالها الغنائية "معذور قلبي"، وشوقت الجمهور منذ الأمس بطرح كواليس الكليب على مواقع التواصل، وعادت اليوم وكشفت موعد طرح الأغنية الجديدة والكليب، وقالت:" كليب معذور قلبي سيبصر النور نهار الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة ٧ بتوقيت بيروت (٨ بتوقيت السعودية) كونوا على الموعد".

نجوى كرم تطرح برومو كليبها الجديد "معذور قلبي"

وشوقت الفنانة نجوى كرم الجمهور لفيديو كليب أغنيتها الجديدة "معذور قلبي"، ونشرت مقطع من موسيقى الأغنية وكلماتها، بالإضافة إلى نشرها مقطع من كليب الأغنية، والذي يبدو إنه سيحمل أجواء إيجابية وراقصة والذي ظهر من كواليس التصوير، حيث ظهرت نجوى كرم بإطلالة شبابية ونفذت بعض الرقصات على خشبة المسرح بالشارع وسط تجمع عدد كبير من الجمهور والذين من المتوقع ان يشاركوها الظهور في الكليب من إخراج وليد ناصيف.

نجوى كرم تختتم مفاجأتها في 2020

وتختتم الفنانة نجوى كرم مفاجآتها الفنية في عام 2020، بطرحها كليب "معذور قلبي" في يوم 25 ديسمبر، وشهد العام الجاري تواجد فني قوي لنجوى كرم، إذ طرحت عدة أعمال غنائية منفردة بعد عودتها لشركة روتانا، وأولها فيديو كليب "ملعون أبو العشق"، والذي صورته برفقة الجمهور أيضاً في شوارع بيروت، بالإضافة إلى أغنية "بعشق تفاصيلك"، وآخرها أغنية "بيروت" والتي أهدتها إلى الشعب اللبناني.

وخاضت الفنانة نجوى كرم في 2020 تجربة مميزة أيضاً من خلال مشاركتها في لجنة برنامج اكتشاف المواهب الجديد "ذا فويس سينيور" مع سميرة سعيد وملحم زين وهاني شاكر، وانتهى عرض الموسم الأول منه مؤخراً، وتستعد نجوى كرم للقاء جمهورها مجدداً في بداية عام 2021، من خلال حفلها المنتظر في 15 يناير المقبل مع الفنان ماجد المهندس في مركز دبي التجاري، وذلك بعد توقفها لفترة عن الحفلات بسبب أزمة فيروس كورونا، وأحيت أول حفلاتها في شهر نوفمبر الماضي في الإمارات.