النجوم يحتفلون بعيد ميلاد نجلاء فتحي الـ69 ورسالة مؤثرة من إلهام شاهين

نجلاء فتحي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ69، واحتفل عدد من نجوم الفن بهذه المناسبة برسائل خاصة ومؤثرة على مواقع التواصل ومنهم الفنانة إلهام شاهين ونبيلة عبيد وهنا الزاهد وغيرهم.

نجلاء فتحي تتلقى رسالة مؤثرة من إلهام شاهين في عيد ميلادها

واحتفل عدد من النجوم بعيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحي الـ 69، ووجهوا إليها رسائل خاصة، وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين، والتي نشرت صورة لنجلاء فتحي على حسابها بانستقرام، وقالت لها:" كل سنة وأحلى وأجدع وأجمل زهرة بخير.. كل سنة وأصدق فنانة وأطيب إنسانة بخير.. حبيبتي الغالية جدا جدا نجلاء فتحى ..بحبك و أتمنى لك كل السعادة".

نبيلة عبيد وهنا الزاهد وبوسي يحتفلون بعيد ميلاد نجلاء فتحي

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد مشهداً لها من أحد أفلامها مع الفنانة نبيلة عبيد، احتفالاً بعيد ميلاد الأخيرة، ووجهت إليها رسالة وقالت:" كل سنة وانتي أحلى زهرة في دنيتنا... كل عام وانتي نجلاء الجميلة نجمة السينما المصرية...ويا رب السنة الجاية تكون كلها سعادة... المشهد من فيلم الشريدة...".

واحتفلت أيضاً المذيعة بوسي شلبي بعيد ميلاد نجلاء فتحي، ونشرت صورة لها على انستقرام وقالت:" كل سنة وانت أجمل وزهرة الفن الغالية نجلاء فتحي"، وعلقت الفنانة لوسي وقالت:" كل سنة وانتي طيبة وبخير وسعادة يا رب وبصحة وعافية انا لوسي جدتك"، واحتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلاد نجلاء فتحي ونشرت صورة لها ووصفتها بالأيقونة الجميلة.

أحدث ظهور للفنانة نجلاء فتحي

ويذكر أن الفنانة نجلاء فتحي تغيب عن الإعلام والأضواء طوال السنوات الماضية، وكان آخر ظهور لها في شهر مايو الماضي أثناء احتفالها بعيد ميلاد زوج ابنتها، وذلك بعد غياب طويل لها، وظهرت قبله في جنازة زوجها الإعلامي حمدي قنديل في عام 2018، وعانت نجلاء فتحي في السنوات الماضية من مرض الصدفية، والذي زاد من فترة اختفائها وابتعادها عن الظهور في المناسبات الفنية والاجتماعية.

وبدأت نجلاء فتحي مسيرتها الفنية في فترة الستينيات من خلال أفلام "أسرار البنات" و "غرام تلميذة" وغيرها، قبل أن تنطلق في نجوميتها في فترة السبعينيات والثمانينات ومن أبرز أفلامها "أنف وثلاث عيون" و "المرأة الحديدية" و "دمي ودموعي وابتسامتي" و "أحلام هند وكاميليا" وغيرها، وكانت آخر أعمالها في عام 2000 من خلال فيلم "بطل من الجنوب" ومسلسل "اللحظات الأخيرة".