صابرين تعلن تعافيها من فيروس كورونا وأنغام تحسم جدل إصابتها..بالفيديو

صابرين طمأنت الجمهور على حالتها الصحية اليوم بإعلان تعافيها من فيروس كورونا، ونشرت أول تعليق لها بعد أسبوعين من كشفها للأمر، في الوقت الذي علقت به أيضاً أنغام على أخبار إصابتها.

أنغام تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

وأقلقت الفنانة أنغام الجمهور في الأيام الماضية، بعد تداول أخبار وتكهنات حول إصابتها بفيروس كورونا وذلك بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض وزوجها محمد الشرنوبي بالفيروس، وحسمت أنغام الجدل والقلق على حالتها في مداخلة لها مع برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، وقالت إنها بخير ولم تخالط راندا رياض في الفترة الأخيرة وتتواجد في منزلها معظم الوقت.

وقالت أنغام في تصريحاتها إنها تلتزم بالتواجد في المنزل في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى إنها تطمئن يومياً على محمد الشرنوبي وراندا رياض، وأكدت إنهما بخير الآن وحالتهم تتحسن، وكانت تتمنى أن تدعهم وتزورهم للاطمئنان عليهم لولا ظروف الجائحة، وأضافت أنغام إنها لم تقابل مديرة أعمالها منذ شهر وأكثر، ولو أصيبت بالفيروس ستخبر الجميع لأنها ليس أمر معيب ولكنها الآن بخير وبصحة جيدة.

صابرين تعلن تعافيها من فيروس كورونا

وأعلنت الفنانة صابرين تعافيها من فيروس كورونا بعد ما يقارب أسبوعين من إعلان إصابتها بالفيروس، وكتبت عبر حسابها بانستقرام قائلة:"الحمد لله بفضل الله أولاً تم دعواتكم.. المسحة سلبية"، واحتفل معها عدد من أصدقائها الفنانين بتعافيها وعلى رأسهم رانيا يوسف ولطيفة ومي كساب وكريم عفيفي وغيرهم، ولكنها لم تكشف بعد تفاصيل حالة أسرتها الصحية، خاصة بعد إصابة ابنها وشقيقها وزوجته بالفيروس أيضاً.

كورونا والنجوم

وأصيب عدد من نجوم الفن في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا، وأقلق بعضهم الجمهور على حالته الصحية، وكان آخرهم المطرب محمد الشرنوبي وزوجته والملحن عمرو مصطفى، وكذلك الفنانة السورية ديما بياعة والفنانة بسنت شوقي، وذلك بعد مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، وأصيب أيضاً عدد من أفراد عائلة الفنان محمود ياسين ومنهم حفيده ووالدته وغيرهم.