فيديو لطيفة التونسية تكشف مفاجآتها الجديدة مع راغب علامة وعزيزة جلال

لطيفة التونسية كشفت عن عدة مفاجآت غنائية لها في الفترة المقبلة، ومن بينها فيديو كليب جديد وأغاني مشتركة مع الفنانين راغب علامة وعزيزة جلال.

مفاجآت فنية بالجملة للتونسية لطيفة

وتحدثت الفنانة لطيفة عن إطلالتها الجديدة والجريئة التي نشرتها على انستقرام، خلال مقابلة لها مع برنامج "ام بي سي تريندينغ"، وقالت إنها تحب التغيير والجرأة في إختيار الإطلالات، لذلك فكرت في الظهور بشعر أشقر وقصير على غير عادتها، وهي الصورة التي أثارت الجدل بعد نشرها، وكشفت لطيفة عن تجهيزها لأعمال غنائية جديدة من أجل عام 2021، بالإضافة إلى فيلم سينمائي ما زال في مرحلة الكتابة، وهو تجربة إنتاجية تونسية أوروبية.

لطيفة تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة

وقالت الفنانة التونسية لطيفة في تصريحاتها إنها انتهت من تصوير فيديو كليب بعنوان "الليل ليل" في دبي، وهي أغنية جديدة باللهجة التونسية، وتستعد لطرحها قريباً، وتجهز لفيديو كليب جديد الشهر المقبل في دبي أيضاً، والتي تتواجد بها هذه الأيام، وعبرت عن سعادتها بسبب نجاح أغانيها باللهجة التونسية في الفترة الأخيرة مثل أغنية "رد الباب" و "خليني" التي طرحتها في الصيف الماضي.

لطيفة تشوق الجمهور لأغانيها مع راغب علامة وعزيزة جلال

وكشفت لطيفة عن مفاجآت غنائية أخرى لها في الفترة المقبلة، وعلى رأسها دويتو مع الفنان راغب علامة، وذلك بعد لقائهما الأخير معاً والذي نشرا منه عدة فيديوهات وخطفا الأنظار بمزاحهما وخفة ظلهما، وقالت لطيفة إنها تعتبر راغب علامة رفيق رحلتها منذ بدايتهما معاً، واتفقت معه على تقديم عمل غنائي معاً ولكنها طلبت منه أن تكون الأغنية من ألحانه، لأنها تفضلها ولا يعرف البعض إنه لحن عدد من أغانيه الناجحة.

وأضافت لطيفة إنها تجهز أيضاً لمفاجأة غنائية مع الفنانة عزيزة جلال، وقالت إنها كانت تحاول إقناعها كثيراً بالعودة إلى الغناء في السنوات الأخيرة، وقابلتها في جدة منذ ما يقارب 7 سنوات وطلبت منها العودة، وقالت إنها اتجهت للغناء بسبب عزيزة جلال لذلك رأت إن الجمهور خسر بسبب غيابها وكذلك دوت الخليج، وشوقت لطيفة الجمهور لأعمالها الجديدة، بعدما تواجدت في عام 2020 بعدة أعمال فنية ومن بينها ألبومها "أقوى واحدة" وعدة أغاني منفردة مثل "خليني خليني" و "رد الباب وغرب" وغيرها.