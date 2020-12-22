أخبار الفن.. ماجد المصري يكشف كواليس لقائه مع بيج رامي ومحمد عصب.. أحلام الشامسي بـ الحجاب.. وحمو بيكا يتعاقد مع شركة إنتاج عقب تسوية خلافاته مع المهن الموسيقية

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعاقده مع إحدى شركات الإنتاج، وذلك بعد تسوية خلافاته مع نقابة المهن الموسيقية. ونشر حمو بيكا، عدة صور له أثناء توقيع العقود مع الشركة، وعلق قائلًا: «الف حمد وشكر ليك يارب .. تم التعاقد مع شركة (...) .. في اقوي تركات في مصر».

نشرت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها بتطبيق انستجرام، عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على دراجة هوائية في حديقة، وظهرت فيها بإطلالة شبابية. وجذبت سميرة سعيد، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وبدت فيها وكأنها في العشرينيات من عمرها، لتثير الأنظار إليها ويتفاعل معها متابعيها.

حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «دوت الخليج» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية -مسلسل «الوجه الآخر»- الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية. ووجه ماجد المصري، رسالة خاصة إلى بيج رامي Big Ramy -الفائز بمستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام- في خلال الندوة، قائلًا: «ألف مبروك يا كبير يا فخر العرب شرفتنا وشرفت بلدك وأسرتك وأنت راجل محترم وكنت سعيد بمقابلتك أول مرة وكنت مبسوط وبجد انت تعبت ولقيت وربنا يوفقك ودايمًا في الأفضل». وحول لقاءه مع بيج رامي Big Ramy في المرة الأولى، قال ماجد المصري: «أنا عرفته من خلال كابتن محمد عصب الذي دعاني لمقابلته لأول مرة في الجيم وبعد التمرين سويًا تم تسجيل فيديو وعرض على انستجرام»، مشيرًا إلى أبرز سمات «رامي» الشخصية فهو رجل محترم ومتدين ومهذب جدًا، ويحرص على التمرين فقط.