أحلام الشامسي تظهر بـ الحجاب وتثير جدل متابعيها

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها ترتدي الحجاب والكمامة السوداء، في مرة من المرات النادرة التي تظهر فيها بـ الحجاب.

وأثارت أحلام الشامسي، جدل متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذين أبدوا اعجابهم بظهورها وهي ترتدي العباءة الخليجي والحجاب، فيما تساءل البعض منهم عن حقيقة ارتداء الحجاب.