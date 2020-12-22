ماجد المهندس يحيى حفلا غنائيا بالإمارات في ذلك الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب العراقي ماجد المهندس، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا،

بمركز الحمرا للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة الشقيقة، بدولة الامارات، وذلك ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجاري.

وفي سياق آخر، طرح المطرب المهندس مؤخرًا أغنية جديدة حملت عنوان "ودعت روحي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان نواف عبد الله، توزيع زبيد نديم.

والجدير بالذكر أن ماجد المهندس طرح مؤخرًا أغنية أخرى بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ90، حملت عنوان "الحكم لله ثم لـ آل سعود".