دنيا عبد العزيز تنضم لقائمة أبطال مسلسل "اللي ملوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض الفنانة دنيا عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

ومن ناحية أخرى، قام الفنان محمد صبحي مؤخرًا في احتفالية 50 عامًا من الابداع بتكريم الفنانة دنيا عبد العزيز، ومنحها جائزة الإبداع الفني.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز الدرامية مسلسل "البرنس" الذى عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، أحلام الجريتلي، عبد العزيز مخيون، سلوى عثمان، إدوارد، بدرية طلبة، نجلاء بدر، وهو من تأليف واخراج محمد سامى .