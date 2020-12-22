نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أعلنت الفنانة صابرين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، شفاءها من فيروس كورونا؛ بعد أسبوعين من إصابتها. وطمأنت الفنانة صابرين، جمهورها، وكتبت «بفضل الله أولًا ثم دعواتكم مسحة كورونا سلبية». كانت أعلنت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وكتبت الفنانة صابرين، في منشور سابق لها، "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم". إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا أعلن المخرج محمد هشام الرشيدى، إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب محمد هشام منشور قائلا "إيجابي كورونا.. الحمدلله". يذكر أن أحدث أعمال للمخرج محمد هشام الرشيدي فيلم "ماكو" الذي يشارك في بطولته كل من بسمة، ناهد السباعى، سارة الشامى، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي. تقع أغلب أحداث فيلم ماكو تحت المياه، وتدور حول 8 أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر، في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن العبارة سالم إكسبريس. إصابة الفنان محمد الشرنوبى بفيروس كورونا

نشر المطرب محمد الشرنوبي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال محمد الشرنوبي: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة كورونا الفنية.. تعافي صابرين وإصابة مخرج فيلم ماكو بالفيروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.