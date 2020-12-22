عبير صبري عن قبلات زوجها بالمهرجانات: "وإيه يعني لما نبوس بعض في البيت وعلى الريد كاربت "

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة عبير صبري، على الانتقادات العديدة التي تعرضت لها من قبل الجمهور، بسبب تقبيل زوجها لها في المهرجانات الفنية.

وقالت عبير صبري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "Et بالعربي": "الناس بتحصل منها على الريد كاربت مواقف طريفة وتلقائية، وبيحصل ده في المهرجانات العالمية ومبيعلقوش، وإنما لما بيحصل في العربي بيعلقوا، عادي بتبفى فرحة بالجائزة أو غيرها، وإيه يعني نبوس بعض في البيت وعلى الريد كاربت".

وفي سياق آخر، تُشارك عبير صبري حاليًا في فيلم "ليلة العيد"، وهو بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، غادة عادل، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، محمد لطفي، مايان السيد، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.