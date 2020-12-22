بالأسود.. عائشة بن أحمد تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بإنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عائشة بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان طويل باللون الأسود ، واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوعة ووضعت ميكب هادئ مما كشف عن جمال ملامحها ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء حلق أبيض.

والجدير ذكره أن الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، انضمت مؤخراً لفيلم "ريتسا"، وتستعد حاليًا من أجل تصويره وذلك بعد نجاح فيلمها الأخير "توأم روحي".

وتشارك فيه البطولة الفنان محمود حميدة، على أن تلعب شخصية بنفس اسم الفيلم ضمن أحداثه، ومن المفترض تصويره خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.

الفيلم من تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير، ومن المفترض عرضه العام المقبل في عام 2021.

