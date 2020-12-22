محمود العسيلي يشكك في لقاح كورونا ويتحدث عن السلالة الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - شكك الفنان محمود العسيلي في لقاح كورونا متحدثاً عن السلالة الجديدة.

وكتب العسيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مش غريبة شويتين إن أول دولة تبتدي عمليات التطعيم اللي هي بريطانيا يقوم طالعلها بقدرة قادر كورونا ، بيحور ومتحول ومتحول بيعدي أسرع 70 مرة من كورونا العادي.

والجدير ذكره أن كليب "اختراع" للفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، حقق 23 مليون مشاهدة فور طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

تعد أغنية "اختراع" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

أغنية "اختراع" لتامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم "تامر" الجديد، والذي يحمل اسم "خليك فولاذي" وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

