ريم عبدالقادر تعلن عن موعد عرض فيلم "ريما"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة ريم عبدالقادر لفيلمها الجديد والذي يحمل اسم ريما.

ونشرت ريم البوستر الدعائي للفيلم ، وأعلنت عن موعد عرضه وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : فيلم ريما يوم 23 في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

فيلم "ريما " تدور أحداثه حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق ام قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، فمن خلال الطفلة "ريما" والتي تدرك ما لا يعرفه الاخرون، نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك اسرار تلك الجرائم بين كل ابطال الفيلم لكن الاجابة ستظل لدى "ريما".

فيلم «ريما» بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبد الحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.